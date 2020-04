Fontana: ‘Noi apriamo alla Campania e invito De Luca a mangiare una cotoletta’

Nei giorni scorsi Vincenzo De Luca ha espresso le su preoccupazioni sulla fase 2 affermando di essere pronto a chiudere la Campania se ci saranno delle “fughe” in avanti da parte delle altre regioni. Affermazione che ha fatto storcere il muso a diversi governatori (Zaia in particolare).

Fontana: ‘Le dichiarazioni di De Luca sono infodate, nessuna riapertura scriteriata’

Nel corso della puntata odierna di Pomeriggio 5 sull’uscita dell’ex sindaco di Salerno si è espresso anche Fontana, governatore della Lombardia: “Sono stupito delle dichiarazioni del presidente De Luca. Le riapertura non saranno fatte in maniera scriteriata ma graduale in base a quanto ci diranno i tecnici. Inoltre le dichiarazioni del mio caro amico De Luca, con il quale vado anche d’accordo, sono infondate”.

‘Continueremo ad accogliere i campani, invito De Luca a mangiare una cotoletta’

Attilio Fontana chiude sul nascere ogni polemica con un messaggio distensivo ed un invito a Vincenzo De Luca: “Noi continueremo a ricevere le migliaia di persone che dalla Campania vogliono venire a curarsi o a studiare da noi in Lombardia. Noi lasceremo tutto aperto ed invito De Luca a mangiare qui da noi una bella cotoletta alla milanese”.

In chiusura il governatore della Lombardia ha ribadito che seguirà scrupolosamente le indicazioni degli esperti: “Mi atterrò alle indicazioni degli esperti perché tengo alla salute delle persone. Purtroppo dovremo convivere con il virus”.