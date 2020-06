Coronavirus, allarme Lombardia: risalgono i contagi oggi 5 giugno

Torna a preoccupare la situazione della Lombardia dopo l’ultimo report della Protezione Civile sull’andamento del contagio in Italia. Complessivamente è stato registrato un aumento dei casi di Covid 19 nel Bel Paese (ma anche dei tamponi effettuati) rispetto ai giorni scorsi.

Nello specifico sono 518 i nuovi positivi al coronavirus in Italia al 5 giugno 2020 con 402 casi nella sola Lombardia dei quali 50 a Milano. Non decresce il numero delle vittime con 85 morti nelle ultime 24 ore in Italia.

Coronavirus Italia, 402 casi in Lombardia su 518 positivi

I dati diffusi dalla Protezione Civile hanno riacceso la polemica relativi alla riapertura agli spostamenti dalla Lombardia verso le altre regioni visto l’indice di contagio ancora piuttosto alto rispetto al resto dle Paese (116 casi).

Per quanto concerne la situazione relativa alla diffusione della pandemia nel resto d’Europa resta critica la situazione in Gran Bretagna dove si sono superate le 40.000 vittime (oggi 357 morti e 1650 nuovi positivi).