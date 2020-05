Coronavirus, 22 morti e 159 positivi in Lombardia: la regione potrebbe essere ancora off limits dal 3 giugno

Calano i contagi ma la Lombardia resta la regione italiana con più casi di coronavirus. Oggi 26 maggio sono stati registrati 22 morti, sui 78 complessivi del Bel Paese, e 159 nuovi positivi (397 in totale in Italia).

Numeri che inducono all’ottimismo ma che potrebbero non essere sufficienti per il via libera agli spostamenti verso le altre regioni. Stesso discorso per il Piemonte. L’esecutivo, dopo il summit con i governatori delle Regioni, scioglierà le riserve nella giornata di venerdì 29 maggio.

Coronavirus, la riapertura delle frontiere europee potrebbe slittare al 15 giugno

Nella stessa data si deciderà anche sulla riapertura delle frontiere. Nelle ultime ore il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha riferito che il 15 giugno potrebbe essere il d-day Europeo rinviando in buona sostanza la riapertura rispetto all’iniziale ipotesi del 3 giugno.

La sensazione è che analoga decisione possa essere presa per quanto concerne la possibilità di spostarsi dalla Lombardia e dal Piemonte alle altre regioni italiane.