Toscana, tre focolai familiari, ordinanza del governatore Rossi

Dopo il focolaio nel vicentino cresce l’allarme nel Bel Paese per nuovi cluster di cornavirus. In Toscana sono stati registrati tre cluster familiari con 18 stranieri che rappresentano più del 40% dei nuovi casi. Sette positivi (4 minori) sono stati registrati, invece, nel comune di Impruneta in provincia di Firenze.

Coronavirus Toscana, il 40% dei casi riguarda gli stranieri per il sovraffollamento in casa

Essendo il contagio dovuto principalmente al sovraffollamento in casa, oltre alla difficoltà di trasmettere alle comunità straniere il valore della ‘protezione’ primaria-mascherina, il governatore toscano Enrico Rossi firmerà oggi 4 luglio 2020 una nuova ordinanza affinchè i sindaci adottino provvedimenti per eliminare eventuali sovraffollamenti con l’utilizzo dell’albergo sanitario.

Coronavirus Toscana, Rossi dispone albergo sanitario e incremento dei test

Oltre all’obbligo di disporre l’albergo sanitario da parte dei dipartimenti sanitari verranno predisposte adeguate iniziativa per accrescere il numero dei test in quella comunità con l’obiettivo di tenere maggiormente sotto controllo la situazione per tracciare e trattare eventuali casi.