De Luca replica a Salvini sui festeggiamenti a Napoli: ‘Somaro geneticamente puro’

Vincenzo De Luca replica alla stoccata di Matteo Salvini sulla festa dei tifosi del Napoli per la vittoria in Coppa Italia. “Sono contento per Gattuso e per Napoli ma qualcosa non ha funzionato.

Di fronte ai festeggiamenti di Napoli di ieri mi chiedo: dov’era De Luca?” – ha affermato il leader della Lega incassando le critiche di chi ha ricordato quanto accaduto durante la manifestazione del 2 giugno per la Festa della Repubblica.

Salvini attacca De Luca: ‘Dov’era durante i festeggiamenti di Napoli’

A distanza di alcune ore il Governatore della Campania ha piazzato una stoccata nei confronti del segretario del Carroccio annunciando via social che una replica più adeguata nel corso della conferenza stampa di venerdì pomeriggio.

Il Governatore della Campania sui social: ‘Replicherò senza fretta’

“Daremo domani, senza fretta, una risposta congrua a un somaro geneticamente puro. Per il resto, parlando di cose piacevoli, onore a Rino Gattuso e lunga vita al “catenaccio”, che si conferma uno strumento di perfida efficacia nel fare impazzire gli avversari, e capace di produrre un godimento sportivo di rara intensità”.