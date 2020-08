Coronavirus, Elettra Lamborghini cancella i concerti dopo la serata caos alla discoteca Praja

Folla e assembramenti alla discoteca Praja di Gallipoli, in provincia di Lecce, per il concerto di Elettra Lamborghini. Una serata di follia in cui è saltato qualsiasi tipo di distanziamento sociale ed ha scatenato un’infinità di polemiche vista l’impennata di casi di coronavirus registrati in Italia in questi ultimi giorni con il governo che nelle prossime ore potrebbe decidere di chiudere le discoteche.

Notte di follia al Praja di Gallipoli, saltano il distanziamento sociale

In molti hanno criticato la cantante che, in considerazione del polverone sollevatosi in queste ore, ha deciso di annullare il suo tour via social. “Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid... riconosco che non é il momento… ci é stata data l opportunitá e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti”. Scene simili a quelle andate in scena a Gallipoli si erano viste al Nirvana Discoteque di Castelvetrano (provincia di Trapani).

Elettra Lamborghini: ‘Cancellati i concerti, riconosco non è il momento’

In molti hanno apprezzato il gesto dell’ex giudice di The Voice ma non sono mancate gli attacchi per una decisione che è stata presa solo in seguito al caos verificatosi ieri sera, 15 agosto, al Praja di Gallipoli. Assembramenti e caos si sono registrati anche nelle discoteche in Sardegna.