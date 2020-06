Terremoto Molise 29 giugno, sisma magnitudo 3.5: gente in strada a Montecilfone e Guglionesi

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 18:21 a tre chilometri da Montecilfone, in provincia di Campobasso in Molise. Secondo quanto rilevato dall’Ingv il fenomeno sismico è stato registrato ad una profondità di 18 chilometri ed a 17 chilometri da Termoli.

Terremoto Molise, sisma avvertito anche nel foggiano

Il movimento tellurico è stato avvertito anche in provincia di Chieti e nel foggiano.Tensione a Guglionesi con diverse persone che sono scese in strada e per la paura di nuove scosse. Sono in corso verifiche per verificare eventuali danni agli edifici in diverse aree del Basso Molise.

Il sindaco di Montecilfone: ‘C’è stata molta paura, le persone sono scese in strada’

” C’è stata molta paura e le persone sono scese per strada. Abbiamo attivato tutte le verifiche del caso ed avvertito il presidente della Giunta Regionale” – ha riferito Giorgio Manes, sindaco di Montecilfone.