Zingaretti: ‘Anche io ho il coronavirus’, insulti e macabri commenti sul web

Nicola Zingaretti annuncia di essere positivo al coronavirus e finisce nel mirino del web tra attacchi di dubbio gusto e commenti macabri. Attraverso un video pubblicato sui profili social il segretario del Pd ha riferito di essere costretto a restare costretto all’isolamento domiciliare.

L’annuncio social del segretario del Pd: ‘Sono in isolamento familiare’

“E’ arrivato, anche io ho il coronavirus. Ovviamente mi attengo a quello che saranno i protocolli previsti in questi casi e lo stesso farà la mia famiglia. L’Asl sta contattando tutte le persone che sono state a stretto contatto con me” – ha spiegato Zingaretti che ha riferito di aver allertato subito il vice segretario del Pd Orlando che avrà il compito di seguire tutte le attività politiche in prima persona in questa fase.

Zingaretti: ‘Ho sempre detto niente panico e darò il buon esempio’

“Io ho sempre detto: niente panico, combattiamo e io stesso darò il buon esempio seguendo alla lettera le disposizioni dei medici e della scienza e dando una mano lavorando da casa per quello che sarà possibile. E combatto come giusto fare in questo momento per ciascuno di noi e per tutto il paese”.

Invettive e commenti macabri sui social

Alla affermazioni di Zingaretti hanno fatto seguito tanti commenti di incoraggiamento sia su Twitter e che Facebook ma non sono mancate invettive e critiche con alcuni utenti che hanno ripostato alcuni commenti del segretario Pd sull’emergenza coronavirus oltre che la foto di un recente aperitivo a Milano accompagnati da insulti e commenti di dubbio gusto.