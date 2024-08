Lo scorso fine settimana, nell’area eventi dell’Hotel Grand Torino di Abano Terme (Padova), organizzate dalla Società Te.Ma Spettacoli, in collaborazione con l’Associazione OSA di Abano Terme, si sono svolte le Fasi Finali della 31° edizione di “Miss Mamma Italiana GOLD 2024”.

“Miss Mamma Italiana” è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia, con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, una produzione di esclusiva nazionale della Società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti.

Il concorso è riservato a tutte le mamme italiane ed è suddiviso in tre categorie: fascia di età 25/45 anni (le cui Fasi Finali si è svolgeranno dal 12 al 15 settembre a Bellaria – Riviera Romagnola), la fascia “Gold”, per le mamme aventi un’età tra i 46 ed i 55 anni e la fascia “Evergreen”, per le mamme con più di 56 anni.

Il concorso, giunto quest’anno alla sua 31° edizione non vuole premiare solo la bellezza ma intende valorizzare il ruolo della mamma come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società.

“Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 4 milioni di donne italiane in età fertile.

40 le mamme finaliste, provenienti da diverse regioni italiane, che hanno sfilato prima in abito elegante, poi hanno sostenuto una prova di abilità che rappresentasse al meglio la loro personalità.

La giuria, presieduta dall’Avvocato Luigi Ciccarese, ha proclamato vincitrice, con la fascia, la corona ed il trofeo di “Miss Mamma Italiana GOLD 2024”, SARA CERRI, 46 anni, impiegata amministrativa, di Vicopisano (Pisa), mamma di Matilde e Nicolò, di 13 e 12 anni.

“Miss Mamma Italiana GOLD 2024” è una bellissima donna con lunghi capelli biondi e occhi neri, dolce, solare, simpatica ed intelligente, con una grande passione per la pole dance, disciplina che pratica da diversi anni e che ha proposto anche come prova di abilità.

Vince Sara Cerri di Vicopisano e madre di due figli, tutte le fasce assegnate

Altre fasce sono state assegnate dalla giuria:

" Miss Mamma Italiana GOLD DAMIGELLA D'ONORE" ILARIA CENTANNI, 46 anni, insegnante di scuola primaria, di Villorba (Treviso), mamma di Alessio e Sveva, di 17 e 13 anni;

" Miss Mamma Italiana GOLD MIO" EMANUELA MONETTA, 49 anni, impiegata, di Signa (Firenze), mamma di Giulio e Ludovica, di 11 ed 8 anni;

" Miss Mamma Italiana GOLD GLAMOUR" ROBERTA PELIZER, 46 anni, speaker radiofonica, di Alessandria, mamma di Edoardo di 19 anni;

" Miss Mamma Italiana GOLD SORRISO" VALERIA FONTANA, 52 anni, titolare di un centro di danza e fitness ed insegnante di danza, di Caldogno (Vicenza), mamma di Leonardo e Beatrice, di 20 e 17 anni;

" Miss Mamma Italiana GOLD FASHION" DEBORA LIBERA VICIDOMINI, 46 anni, presentatrice di eventi, di Procida (Napoli), mamma di Raffael ed Annalù, di 11 e 9 anni;

" Miss Mamma Italiana GOLD ROMANTICA" MIRYAM PIGOLOTTI, 55 anni, istruttrice di pallavolo, di Roma, mamma di Alessia e Luca, di 30 e 26 anni;

" Miss Mamma Italiana GOLD SPRINT" YAMILET MARIA MARTINEZ, 55 anni, casalinga, di Ancona, mamma di Greta, Giovanni e Gloria, di 32, 26 e 16 anni;

" Miss Mamma Italiana GOLD IN GAMBE" YULIYA ZGONNIKOVA, 50 anni, export area manager, di Santa Maria di Sala (Venezia), mamma di Veronica di 16 anni;

" Miss Mamma Italiana GOLD RADIOSA" ILARIA PALADINI, 48 anni, impiegata, di Tribiano (Milano), mamma di Beatrice e Ginevra, di 17 e 13 anni;

" Miss Mamma Italiana GOLD SOLARE" VALENTINA MARANO, 53 anni, ausiliario del traffico, di Casali del Manco (Cosenza), mamma di Cesare Duilio, Mattia e Thimoty, di 30, 28 e 21 anni;

" Miss Mamma Italiana GOLD DOLCEZZA" MARINA DONADI, 52 anni, assistente recruiting, di Treviso, mamma di Pietro e Bianca, di 18 e 15 anni;

" Miss Mamma Italiana GOLD ELEGANZA" CONCETTA BENFATTA, 50 anni, professoressa di diritto, di Roma, mamma di Filippo ed Elisa, di 20 e 19 anni;

" Miss Mamma Italiana GOLD FOTOGENIA" SUSY CAMPANILE, 53 anni, parrucchiera, di Legnaro (Padova), mamma di Krizia di 26 anni.

, 53 anni, parrucchiera, di , mamma di Krizia di 26 anni. Sara Cerri e le altre mamme vincitrici di questa edizione saranno protagoniste del Calendario “Miss Mamma Italiana GOLD 2025”, giunto quest’anno alla sua 22° edizione. L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Elena Cerchiaro.

Le iscrizioni al concorso sono gratuite, maggiori informazioni si possono ottenere contattando la segreteria di “Miss Mamma Italiana” al numero 0541 344300 o consultando il sito www.missmammaitaliana.it