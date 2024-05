Scuola e sicurezza alla Pro Loco Sarno: ‘A passo sicuro se vuoi fare strada… dai strada’

La Pro Loco Sarno ospiterà nella propria sede, venerdì 31 maggio, alle ore 9:30, circa 100 studenti delle classi quarte e quinte del II Circolo Didattico della Citta di Sarno.

Sicurezza ed educazione stradale, l’iniziativa dell’Aci Salerno: venerdì 31 maggio la Pro Loco Sarno ospiterà 100 studenti

Un progetto sulla sicurezza e sull’educazione stradale realizzato dall’Aci Salerno e fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica, Professoressa Antonella Esposito, con il patrocinio morale del Comune. Un evento particolarmente importante rivolto ai ragazzi che anziché rimanere in classe ….si recano presso i nuovi locali della Pro Loco. “E la prima tappa di un progetto che realizzeremo in tutte scuole della nostra Città – spiega Vincenzo Cerrato, presidente della Pro Loco e referente Aci – sulla falsariga di ” Non fare lo sbronzo” il progetto realizzato dal Comune di Salerno.

Questa volta sono gli studenti che vengono da noi accompagnati dalle loro insegnanti. Noi della Pro Loco Sarno vogliamo partire proprio dai bambini perché rappresentano il futuro e crediamo sia fondamentale sensibilizzarli non solo a rispettare le regole in strada, sia da pedoni e in questo caso anche da ciclisti, ma a rispettare la vita propria e degli altri…ad amare il bello.

Questa è solo la prima di una serie di iniziative che stiamo mettendo in campo come Pro Loco Sarno Abbiamo già in programma iniziative dedicate alla lettura, al teatro e tanto ancora. Vogliamo dare spazio a tutti” – ha spiegato ancora il presidente Cerrato.

“L’amministrazione comunale ci ha messo a disposizione una struttura molto grande e vogliamo che questa diventi un vero e proprio laboratorio di idee. I nostri locali sono aperti a tutti quelli che si vogliono adoperare per il bene della nostra città, che vogliono valorizzare il nostro territo e le nostre eccellenze”.