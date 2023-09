Alfred Vefa trovato morto a San Casciano Val di Pesa, in 2000 alla fiaccolata per Klodiana

Il cadavere di Alfred Vefa è stato ritrovato in un bosco di noci lungo la strada provinciale Certaldese nei pressi di San Casciano Val di Pesa, in provincia di Firenze, in aperta campagna alle 6:00 di sabato 30 ottobre. Del 44enne albanese si erano perse le tracce dalla sera in cui è stata ammazzata in via Galvani, in zona Puppino.

Alfred Vefa trovato privo di vita in un bosco di noci dopo la segnalazione di un cacciatore

Un cacciatore ha notato posteggiata su un lato la Golf grigia dell’uomo che ha ucciso la moglie, la 35ennne Klodiana Vefa, a Castelfiorentino (Firenze) giovedì 28 settembre ed ha avvisato i carabinieri. I militari della stazione di San Casciano hanno isolato la zona per fare una ricerca e, a distanza di circa 50 metri, in un noceto, è stato trovato il corpo senza vita.

Sono stati avviati gli accertamenti medico legali e scientifici, poi al termine delle operazioni la Procura ha dato l’autorizzazione alla rimozione della salma.

Alfred e Klodiana Vefa

In duemila alla fiaccolata per Klodiana Vefa a Castelfiorentino, i figli in testa al corteo

Intorno alle 9 il corpo del 44enne è stato trasferito all’obitorio. La notizia del ritrovamento di Alfred Vefa è avvenuto a poche ore di distanza dalla fiaccolata svoltasi a Castelfiorentino in memoria di Klodiana ed alla quale hanno partecipato 2000 persone. Il corteo, con i due figli in testa, è partito dalla panchina rossa in Piazza Gramsci tappezzata di foto della 35enne.