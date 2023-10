Anthony Innamorato muore a 17 anni a Conversano: incidente in moto in diretta Instagram

È stato ripreso in una diretta social su Instagram l’incidente mortale avvenuto nella tarda serata di domenica 2 ottobre a Conversano, in provincia di Bari, in cui ha perso la vita il 17enne di Mola di Bari, Anthony Innamorato. La vittima era a bordo di una moto 125 guidata da un sedicenne compaesano.

Anthony Innamorato stava realizzando una diretta Instagram quando il conducente della moto ha perso il controllo del mezzo

Il passeggero stava realizzando un video in diretta su Instagram ed è stato ripreso il momento fatale in cui si è verificato lo scontro con un’auto che si stava immettendo sulla strada su cui transitavano i due ragazzi. Nelle immagini, in pochi secondi, si vede la moto con la strada libera davanti e poi all’improvviso un’auto sbucare da una traversa sulla destra, con obbligo di stop, e l’impatto.

Non c’è stato il tempo né lo spazio di frenare o evitare lo scontro. Sulla dinamica e sulle responsabilità procedono i carabinieri. Subito dopo la moto è finita contro una Bmw che giungeva sulla corsia opposta mentre i corpi sono stati sbalzati. Per Innamorato non c’è stato nulla da fare.

L’amico ricoverato in gravi condizioni a Monopoli, lutto cittadino a Mola di Bari per il 17enne: funerali il 3 ottobre

Il conducente della moto è ricoverato in condizioni serie all’ospedale di Monopoli. Per Anthony Innamorato sarà lutto cittadino nel giorno del funerale, ha annunciato il sindaco di Mola di Bari, Giuseppe Colonna che ha espresso vicinanza alla famiglia. ”In questo momento di profondo dolore, non ci sono parole sufficienti per esprimere la nostra tristezza.

Tutta la comunità di Mola si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Anthony. Che il nostro abbraccio e la nostra vicinanza possano giungervi con forza in questo momento così difficile. In occasione delle esequie, desidero informarvi che sarà proclamato il lutto cittadino”. L’ultimo saluto a Anthony si celebrerà alla chiesa di Loreto alle 16:00 di martedì 3 ottobre. Inconsolabili i genitori, Nicola Innamorato e Anna Berardi. Il 17enne era figlio unico.