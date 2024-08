La Germania ripiomba nell’incubo degli attentati. Un uomo armato di coltello ha aggredito diversi partecipanti alle celebrazioni per il 650esimo anniversario della fondazione della città di Solingen, nella Germania occidentale, uccidendo tre persone e ferendone altre 9. La polizia “parla di un attacco terroristico”.

Una persona è stata arrestata ma secondo quanto riferito dalla Bild non sarebbe l’aggressore. Il fermato è una persona più giovane, il cui aspetto non corrisponde alla descrizione dell’autore dell’attacco fatta dai testimoni sul posto.Le forze dell’ordine hanno dato il via a una imponente caccia all’assalitore.

Secondo le prime informazioni, l’aggressione è avvenuta intorno alle 21:45 di venerdì 23 agosto. Alcune testimonianze hanno raccontato di aver visto un uomo, che sembrava arabo, impugnare il coltello e colpire a caso alcuni passanti a Fronhof, una piazza del mercato nel centro di Solingen dove c ‘è un palco per la musica dal vivo, allestito in occasione del Festival. Tre le persone morte sul colpo mentre altre 4 sono in gravissime condizioni, scrivono i media tedeschi e internazionali. L’agenzia tedesca Dpa afferma che la zona dell’attentato è stata subito circoscritta e che diversi agenti di polizia sono attualmente sul posto, pesantemente armati con circa 40 veicoli speciali provenienti da tutta la Renania Settentrionale-Vestfalia.

Numerose ambulanze sono state mobilitate mentre le autorità hanno chiesto ai partecipanti al Festival di abbandonare subito l’area e ai residenti è stato imposto di rimanere nelle proprie case ed evitare il centro città. Ad aiutare nella caccia all’uomo è stato disposto anche un elicottero che sta sorvolando la zona mentre sono stati chiusi i principali incroci. Le prime testimonianze raccolte dai media locali parlano di shock fra i presenti.

