Auto in acqua al porto di Lavagna, Fabiola Prosperini non ce l’ha fatta, lascia 3 figli

Dopo 11 giorni senza riprendere conoscenza è morta Fabiola Prosperini. La donna di 44 anni finita in mare con l’auto condotta dal marito nel porto di Lavagna, in provincia di Genova, lo scorso 8 giugno.

La 44enne Fabiola Prosperini è deceduta dopo 11 giorni di agonia, restano gravi le condizioni del figlio di 7 anni

Il marito, che era al volante, e due figli di 13 e 16 sono riusciti ad emergere con l’aiuto di un sommozzatore. Fabiola Prosperini e il figlio di sette anni sono rimasti sotto l’acqua per nove minuti e da allora non si sono più ripresi. Il bimbo è ricoverato al Gaslini in condizioni critiche.

Le indagini della capitaneria di porto procedono per capire per quale motivo l’auto, che era in manovra di retromarcia sul molo esterno del porto lavagnese, anziché fermarsi dopo aver urtato una colonnina dei servizi sia finita in mare. La famiglia, arrivata da Milano, si stava organizzando per tornare a casa dopo una giornata trascorsa al mare su un gommone.