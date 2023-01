Bagnara Calabra, Valentina travolta e uccisa a 10 anni sulla corsia di emergenza

É stata travolta e uccisa poche ore prima di festeggiare con i genitori la Befana. Valentina è morta sull’asfalto dell’autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza dello svincolo di Bagnara Calabra.

La piccola è scesa dal lato sinistro dell’auto in panne ed è stata investita da un 60enne in località Barrittieri

Una serie di tragiche coincidenze sono state fatali alla ragazzina di dieci anni. L’auto a bordo della quale viaggiava, un’Audi A3, ha iniziato ad avere dei problemi con il conducente che ha deciso di accostare in corsia di emergenza quando ha visto il fumo uscire copiosamente dal cofano. Nel timore che la vettura prendesse fuoco ha preferito accostare visto che avrebbe dovuto percorrere un po’ di strada prima di potersi fermare in una piazzola d’emergenza in località Barrittieri, nel comune di Seminara.

La ragazzina è uscita dal lato sinistro della macchina ed è stata travolta da una Renault Clio che stava transitando in quell’istante. Gli agenti della polizia stradale di Palmi e i medici del 118 sono intervenuti celermente ma per Valentina non c’è stato nulla da fare. Al volante dell’auto c’era un 60enne originario di Oppido Mamertina che è indagato per omicidio stradale.

Devastata la mamma: ‘La mia vita non ha più senso’

Devastata la mamma di Valentina: “Dio mi ha tolto la cosa più bella che avevo… la mia vita non ha più senso senza te” – ha scritto su Facebook. Con la figlia realizzava divertenti contenuti su TikTok ed appena si è diffusa la notizia del decesso in tanti hanno manifestato cordoglio e incredulità sui social.