L'autopsia sarà eseguita all'ospedale di Bergamo

La ragazza avrebbe tenuto segreta la gravidanza per sette mesi e avrebbe dato alla luce la bambina prematuramente nella notte tra venerdì e sabato

Una gravidanza portata avanti in segreto per sette mesi, un parto avvenuto in solitudine nel bagno di casa e una neonata trovata senza vita dai genitori. È una vicenda drammatica quella su cui stanno indagando i carabinieri nell’Alto Sebino, in provincia di Bergamo, dove una ragazza di 17 anni ha partorito prematuramente la propria bambina senza che, secondo le prime ricostruzioni, la famiglia fosse a conoscenza della gravidanza.

I fatti risalgono alla notte tra venerdì e sabato 14 novembre. Dopo il parto, la minorenne avrebbe accusato un malore e avrebbe chiesto aiuto ai genitori. Quando i familiari sono arrivati in bagno, si sono trovati davanti a una scena terribile: la neonata era già priva di vita. La giovane è stata accompagnata in ospedale, dove si trova tuttora ricoverata.

Il parto in bagno e la richiesta di aiuto ai genitori

A ricostruire i primi passaggi della vicenda è stato L’Eco di Bergamo. La ragazza avrebbe nascosto ai familiari di essere incinta durante tutti i mesi della gestazione, arrivando al settimo mese senza che in casa fosse emersa la situazione.

Nella notte del parto avrebbe affrontato da sola l’arrivo della bambina, senza assistenza sanitaria. Soltanto dopo essersi sentita male avrebbe chiamato i genitori, che l’hanno raggiunta e hanno scoperto quanto era accaduto.

I familiari hanno immediatamente accompagnato la diciassettenne in ospedale. Una volta ricostruita la situazione, il personale sanitario ha informato le forze dell’ordine, facendo scattare gli accertamenti.

L’autopsia dovrà chiarire quando è morta la neonata

Il punto centrale dell’indagine riguarda le circostanze del decesso. Gli investigatori devono stabilire se la bambina sia nata già senza vita oppure se sia morta nei momenti successivi al parto.

Per questo è stata disposta l’autopsia, fissata per martedì 17 novembre all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’esame, affidato al medico legale Luca Taiana, dovrà fornire elementi fondamentali per ricostruire le condizioni della neonata e chiarire la causa e il momento della morte.

Secondo le prime informazioni, sul corpo della piccola non sarebbero stati rilevati segni di violenza. Saranno comunque gli accertamenti medico-legali a stabilire con precisione quanto accaduto.

Indagano i carabinieri, verifiche anche su telefoni e computer

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Clusone, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bergamo e dalla Procura per i minorenni di Brescia.

I militari hanno effettuato a lungo accertamenti nell’abitazione, ricostruendo gli orari e i movimenti delle persone presenti. Le verifiche riguarderebbero anche i dispositivi elettronici utilizzati dalla ragazza, tra cui telefoni cellulari e computer, per approfondire le circostanze della gravidanza e quanto avvenuto prima del parto.

È stato aperto un fascicolo, ma al momento non risultano ipotesi di reato né provvedimenti nei confronti della minorenne. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, in attesa dei risultati dell’autopsia e degli altri accertamenti.

La priorità investigativa resta capire che cosa sia successo in quelle ore e se la neonata fosse già morta al momento della nascita. Solo gli esami e la ricostruzione complessiva dei fatti potranno dare risposte a una vicenda che ha profondamente scosso il territorio bergamasco.