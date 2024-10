Bomba d’acqua su Ischia, strade trasformate in fiumi: situazioni critiche in zona porto e a Barano

Un nubifragio si è abbattuto dopo le 18:00 di martedì 22 ottobre sull’isola d’Ischia con la pioggia concentratasi soprattutto nel comune isolano capoluogo dove, secondo i dati del pluviometro della Protezione Civile, in un’ora sono caduti oltre 32 millimetri di acqua.

Nubifragio a Ischia, in un’ora sono caduti 32 millimetri di acqua

Diverse strade di Ischia Porto si sono trasformate in fiumi, specie nella zona dei Pilastri dove l’acqua che scende da Barano ha trascinato via anche alcuni scooter in sosta. Disagi anche a Ischia Ponte, a via delle Ginestre ed in alcune aree del comune di Barano mentre nel resto dell’isola. Situazione critica anche a Forio e sul lungomare tra Casamicciola e Lacco Ameno. La previsione meteo destano preoccupazione visto che nelle prossime ore dovrebbe continuare a piovere.