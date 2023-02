Cadice, femminicidio a La Línea de la Concepción: muore italiana

Un uomo di origini svizzere ed una cittadina italiana sono stati trovati morti a La Línea de la Concepción, Cadice, in Spagna. Secondo i media iberici la polizia sta trattando la vicenda come un caso di femminicidio. La prima ipotesi degli inquirenti è che lui, 65 anni, abbia sparato alla compagna, 64 anni, e successivamente si sia suicidato.

L’allarme lanciato da un vicino della coppia che viveva da diversi anni a La Lìnea de la Concepcion

I corpi, con ferite da arma da fuoco, sono stati rinvenuti all’interno di una casa in via Narcisos, nell’area dell’Alcaidesa, dopo che un vicino di casa aveva lanciato l’allarme poco dopo le 17 di martedì 31 gennaio. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine la coppia viveva da diversi anni nel comune di Línea.

Gli agenti stanno ora analizzando la scena del crimine per scoprire ulteriori dettagli anche se la pista privilegiata resta quella dell’omicidio suicidio. Fonti del Comune hanno confermato al quotidiano El Pais che la 64enne non aveva mai chiesto di essere seguita dai servizi sociali per l’assistenza alle donne.

Cadice femminicidio: la vittima non era mai stata seguita dai servizi sociali per l’assistenza alle donne

La polizia sta indagando anche se l’uomo detenesse un regolare porto d’armi e sui motivi che l’abbiano indotto a detenere un’arma in casa. Nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia. “Aspettiamo conferme, ma tutto indica che si tratta di un caso di violenza di genere” – ha affermato Il sindaco, Juan Franco, che si è detto costernato per l’accaduto. Ad inizio anno si era già verificato un caso di femminicidio (8 gennaio) nella provincia di Cadice.