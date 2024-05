Cantù, trovato il corpo di Mario Porro: ‘Era sul ponticello a fare le foto del fiume in piena’

Individuato dai vigili del fuoco il corpo di Mario Porro, 66 anni, il pensionato di Cantù, in provincia di Como, disperso giovedì 16 maggio. L’uomo è caduto nelle acque del torrente Serenza in piena.

Mario Porro è caduto nel torrente Serenza in piena dopo il crollo del ponticello: il corpo trovato a tre chilometri di distanza

Il ritrovamento è avvenuto circa tre chilometri a valle dal punto in cui era caduto in acqua. I vigili del fuoco con il reparto sommozzatori lo stanno recuperando in queste ore. Era uscito con due amici per guardare la piena del torrente da un ponticello che è crollato trascinandolo in acqua. Mario Porro era volontario di uno dei gruppi che realizzano i carri del Carnevale di Cantù.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18:20 circa in via caduti di Nassiriya: ad avvisare i soccorsi una persona che era con il 66enne. Le altre due persone che erano con la vittima sono riusciti a uscire dall’acqua. Il punto del torrente Serenza dove è caduto Porro si chiama roggia Galliano, corso d’acqua che alcuni chilometri più a sud si getta del fiume Seveso.

“É uscito a fare due foto su quel ponte di servizio perché amava fare le foto con il cellulare a qualsiasi cosa. Purtroppo è crollato mangiato dalla terra che lo sosteneva. Una persona è riuscita a salvarsi sostenuta da un altro ragazzo mentre lui è stato trascinato via. L’acqua era veramente alta” – ha riferito il nipote Gabriele Tartaglione a Fanpage.

Salve le altre due persone che erano con lui: ‘Era uscito a fare due foto’

“Non era assolutamente una persona sprovveduta. Sono rimasto male che sia andato a fare una foto in una situazione di pericolo”. Il 66enne aveva condiviso su Facebook anche un post relativo all’allerta meteo.

“Esprimo il mio più profondo cordoglio ai famigliari e agli amici di Mario Porro, instancabile volontario dell’Associazione Carnevale canturino, vittima di una tragedia che mi lascia profondamente scosso. Sono certo che la comunità canturina saprà sostenere e stringersi al fianco dei famigliari con quella solidarietà e generosità di cui è capace in un momento così difficile”. Lo dice in una nota Nicola Molteni, sottosegretario di Stato all’Interno.