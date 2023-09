Castelfiorentino, madre 35enne uccisa in strada: caccia al marito di Vefa Klodiana

Una donna di 35 anni è rimasta uccisa in strada a Castelfiorentino, in provincia di Firenze, giovedì 28 settembre, colpita da un’arma da fuoco. Il delitto si è verificato in via Galvani, in zona Puppino. La vittima è Vefa Klodiana, una ragazza albanese con regolare permesso di soggiorno.

Castelfiorentino, Vefa Klodiana uccisa a colpi d’arma da fuoco in via Galvani

L’ipotesi più accreditata è quella del femminicidio. Note di ricerca sono state diramate su tutte le possibili vie di fuga in tutta la Val d’Elsa, tra Poggibonsi (Siena) e Empoli (Firenze). Secondo quanto appreso, si sta cercando di rintracciare il marito, che non risulta più convivente con la vittima.

La donna è stata uccisa in via Galvani, una strada urbana ma periferica della cittadina. La trentacinquenne era madre di due figli. Quest’ultimi sono stati ascoltati dai carabinieri e uno dei due avrebbe riferito che in passato ci sarebbero stati dei litigi con il padre, Alfred, anche se non risultano denunce.

Vefa Klodiana

Ascoltati i due figli, caccia al marito tra le province di Siena e Firenze: era in corso la separazione

Il marito di Vefa Klodiana è al momento irrintracciabile. Tra i due era in corso la separazione. “Purtroppo è accaduta una sciagura a Castelfiorentino, zona Puppino. Una donna è stata uccisa, pare in seguito a una lite. Sono sul posto assieme alle Forze dell’Ordine. È il momento del silenzio, e di stringersi attorno a una famiglia toccata da un avvenimento terribile” – ha scritto su Facebook il sindaco Alessio Falorni.