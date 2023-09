Chi l’ha visto, Adamo Guerra ha telefonato alla moglie ed alle figlie e si è scusato

“Volevo avere almeno la prova di una firma, di riconoscimento della firma. Non potevo accontentarmi di dire alle mie figlie è arrivato un pezzo di carta, dicono che hanno fermato una persona con un documento, vostro padre è di là, possiamo continuare la nostra vita, sorridete”.

Raffaella Borghi ha spiegato nel corso della puntata del 27 settembre di Chi l’ha visto i motivi che l’hanno spinta a cercare Adamo Guerra anche quando ha ricevuto la notizia che poteva trovarsi in Grecia. “Volevo assicurarmi che non si trattasse di uno scambio di persona e che non gli avessero rubato i documenti” – ha aggiunto visto che l’uomo non comunicava con la famiglia, residente a Lugo di Romagna da 10 anni, ed aveva lasciato delle lettere in cui comunicava di voleva farla finita.

Dopo aver ricevuto comunicazione nell’ottobre 2022 che il marito aveva fatto richiesta all’Aire e risultava residente in Grecia. “A questo punto volevamo sapere la verità ed arrivare fino in fondo anche per capire se un padre avesse dei doveri visto che ha fatto anche richiesta di essere cittadino italiano all’estero. Eravamo tutte e tre indignate. Non ci ha scritto neanche una cartolina”. Da qui la richiesta di aiuto a Chi l’ha visto che ha ritrovato Adamo Guerra in terra ellenica (non a Patrasso ma in un’altra località). Il 57enne però non ha voluto rilasciare dichiarazioni ed ha chiesto all’inviato del programma di Rai 3 di riferire che non era stato trovato.

A distanza di alcuni giorni Adamo Guerra ha telefonato a Raffaella Borghi e le ha chiesto scusa. “La sua telefonata mi ha scosso così come vedere il filmato mercoledì scorso. Però ha anche aperto il cuore delle mie figlie che hanno sentito la voce del loro papà. L’ultima volta che le aveva viste era stato via tre giorni con loro per una gara di pattinaggio. Ha parlato prima con me, poi ha richiamato dopo due/tre ore perché loro stavano dormendo. Gli hanno detto che lo vogliono bene”.

La donna ha riferito di aver chiesto all’uomo i motivi delle lettere che annunciavano il suicidio. “Ha detto che si giustificherà un giorno con le sue figlie che sono ormai delle donne. Lui ora ha firmato un contratto di lavoro ed è in regola in Grecia”. Adamo Guerra è stato citato in giudizio nel 2019 per violazione degli obblighi di assistenza familiare con l’udienza davanti ai giudici del Tribunale di Ravenna che è fissata per gennaio 2024. Per affrontare la querelle giudiziaria potrebbe tornare in Italia dopo oltre 10 anni.