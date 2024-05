Chico Forti è in Italia, trasferito al carcere di Montorio dove è detenuto Turetta

Il Falcon dell’Aeronautica con a bordo Chico Forti è atterrato poco dopo le 11:30 di sabato 18 maggio all’aeroporto di Pratica di Mare. L’ex velista è stato accolto dal premier Giorgia Meloni.

Il 65enne trentino è stato rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione. Chico Forti. Sarà trasferito nel carcere di Montorio di Verona dove si trova recluso Filippo Turetta, assassino di Giulia Cecchettin. Papa Francesco, in occasione dell’odierno viaggio nella città scaligera, farà visita alla casa circondariale che l’ex produttore raggiungerà tra un paio di giorni. Sarà ristretto temporaneamente a Rebibbia, a Roma.

“Appena possibile speriamo di far incontrare Chico Forti con la madre di 96 anni. Ci vorrà un permesso. Teniamo presente che per il suo rientro è stato considerato l’aspetto umanitario, come previsto dalla Convenzione”. Lo ha riferito all’Agi l’avvocato Carlo Dalla Vedova, che ha seguito le procedure per il rientro in Italia dell’imprenditore che terminerà di scontare la condanna in Italia.

Dalla Vedova ci tiene a ringraziare i rappresentanti dei due Stati che hanno reso possibile “in tempi brevi” il ritorno in Italia, “in particolare il console a Miami che si è speso molto per risolvere un problema che rischiava di allungare i tempi”. Emozionato lo zio di Chico, Gianni Forti che ha finalmente potrà riabbracciarlo in Italia dopo una lunga battaglia.

Chico Forti è tornato in Italia. Fiera del lavoro del Governo italiano.

Ci tengo a ringraziare nuovamente la diplomazia italiana e le autorità degli Stati Uniti per la loro collaborazione. pic.twitter.com/EiPDtb854L — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 18, 2024

“Il rientro è per noi una grande soddisfazione dopo una battaglia durata come una guerra punica. A noi basta che oggi sia in Italia, ora il percorso è in discesa” – ha detto all’Ansa lo zio, Gianni Forti . “Una grande gioia – ha aggiunto – e per me resta solo il rammarico di non essere riuscito a farlo rientrare prima. Abbiamo la possibilità di dare una nuova vita a Chico“. Il trentino è stato condannato all’ergastolo in Florida per l’omicidio di Dale Pike del 15 febbraio del 1998 ed è stato rilasciato giovedì dal carcere di Miami dopo 24 anni di detenzione. Si è sempre professato innocente.