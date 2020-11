De Luca senza freni, l’ironia su Salvini: ‘Occhiali color pannolino’ (video)

Vincenzo De Luca lascia nuovamente il segno. Nel corso del consueto punto della situazione sull’emergenza coronavirus, il governatore della Campania ha piazzato una stoccata sarcastica nei confronti di Matteo Salvini senza menzionarlo.

De Luca punzecchia Salvini senza menzionarlo

“Voglio dare un’informazione ad un esponente politico milanese che è sempre disinformato sulle questioni del sud. Ha detto che c’è una regione del nord che è l’unica che ha fatto iniziative per i fitti” – ha esordito De Luca che poi ha ricordato al leader della Lega che anche in Campania sono state fatte iniziative simili.

‘Un esponente del nord e del sovranismo va in giro per far vedere gli occhiali nuovi’

“Ricordo a questo autorevole esponente del nord e del sovranismo, non voglio fare nomi diciamo è un esponente che in questo periodo va in giro per far vedere gli occhiali nuovo che ha comprato, occhiali color pannolino“.