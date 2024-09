Elisa Scoccia trovata morta in un casolare a Perugia, il fidanzato: ‘Mi hanno portato via la cosa più bella’

“Mi hanno portato via la cosa più bella che mi sia capitata” – risponde così il fidanzato di Elisa Scoccia, a quelli che gli stanno inviando sui social messaggi di cordoglio per la morte della compagna. É stato proprio lui, intorno alle 12:00 di martedì 10 settembre, in un casolare di Fratticiola Selvatica, una frazione di Perugia, a fare la tragica scoperta: in giardino i cadaveri della fidanzata, 39 anni e dei genitori, Enrico Scoccia, di 69, e Maristella Paffarini, di 66.

Omicidio suicidio a Perugia, il fidanzato di Elisa Scoccia ha trovato il corpo privo di vita nel casolare di Fratticiola Selvatica

Un duplice femminicidio-suicidio che gli inquirenti ipotizzano sia stato compiuto dall’uomo con il fucile da caccia ritrovato accanto al suo corpo. Erano stati i colleghi di lavoro di Elisa a contattare Lorenzo dopo che la ragazza non si era presentata al lavoro al locale di ristorazione dove era impiegata e dove anche lui lavora. Elisa, che non viveva più con i genitori, ma aveva deciso di trascorre qualche giorno con loro nel casolare di Fratticciola. Ancora da accertare il movente che avrebbe portato a sparare l’uomo, descritto come una persona riservata e gentile.

Il padre della 39enne stava attraversando una fase di depressione

Dalle prime ricostruzioni sembra che da qualche tempo fosse depresso, forse anche a causa di alcuni problemi alla schiena. Tanti sui social i messaggi di cordoglio da parte di amici e colleghi della giovane descritta come “una grande professionista, sempre disponibile con il sorriso. Una donna straordinaria”. “Una grande perdita” – scrive un’altra conoscente “grande lavoratrice, seria, professionale, sempre gentile”.