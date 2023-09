Ilaria Lattanzi muore a 31 anni pochi giorni dopo le nozze all’Hospice di Macerata

Ha lottato come una leonessa fino a quanto le forze l’hanno sostenuta. Ilaria Lattanzi ha deciso di coronare uno dei suoi grandi desideri quando ha capito che i suoi giorni stavano per finire ad appena 31 anni convolando a nozze con l’amato Pierpaolo nell’Hospice di Macerata.

A distanza di pochi giorni dalla cerimonia il suo dolce sorriso si è spento per sempre tra le lacrime ed il dolore lacerante dei genitori, Adriana e Alberto, della sorella Alice, dell’adorato nipotino Leonardo e dell’uomo con il quale sognava di mettere su famiglia e realizzare tanti progetti. La malattia ha preso il sopravvento e non ha dato scampo ad Ilaria Lattanzi che un anno fa aveva subito il suo primo intervento chirurgico.

Un periodo di speranza in cui rassicurava tutti e si dava forza. Qualche mese fa la nuova operazione della speranza ma il mostro con il quale lottava ha preso il sopravvento. Due settimane fa ai colleghi dell’ottica Vista Plus di corso Cairoli, dove lavorava da 7 anni, aveva manifestato il suo desiderio di lottare per rimettersi in piedi e tornare lavoro.

Il commosso ricordo dei colleghi di lavoro, l’ultimo saluto alla chiesa di Santa Maria della Pace di Macerata

” Ha combattuto la malattia con una forza incredibile, ha sempre dimostrato un coraggio fuori dal comune, aveva reagito come una leonessa. Basta pensare che era lei a consolare gli altri, faceva coraggio a quanti le stavano attorno e le volevano bene” – ha riferito Valentina che ha parlato a nome dei colleghi di lavoro. L’ultimo saluto alle 15:30 di martedì 26 settembre nella chiesa di Santa Maria della Pace, a Macerata.