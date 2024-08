Imane Khelif invitata alla Candelora 2025 a Montevergine

“Le chiassose polemiche di questi giorni offuscano temi seri e avvelenano un dibattito già delicato su cui non c’è da fare propaganda ma lasciare che sia trattativa con il dovuto rispetto”.

Imane Khelif, il consigliere comunale Ilaria Di Gaeta ha invitato l’algerina alla Candelora a Montevergine

Con questo spirito, Ilaria Di Gaeta, consigliere comunale di Mercogliano, in provincia di Avellino, con delega alla Cultura e Turismo, chiederà a Imane Khelif, la pugile algerina intersessuale che alle Olimpiadi di Parigi ha vinto per abbandono il match contro l’italiana Angela Carini, di partecipare alla Candelora 2025 che come ogni anno, il 2 febbraio, giorno della Candelora, rinnova la devozione popolare alla Madonna con la storica ‘Juta a Montevergine‘.

Ilaria Di Gaeta

‘Le chiassose polemiche di questi giorni offuscano temi seri’

Di Gaeta replica così alle “distorsioni” contenute nelle dichiarazioni di esponenti del movimento di destra Gioventù nazionale di Avellino: “Khelif è un’atleta donna. Non è una donna trans, non ha modificato cioè nulla del suo corpo. La retorica adoperata – concludono – è viziata da superficialità, facile moralismo, insinuazioni e fake: nelle precedenti Olimpiadi, Khelif era stata battuta da una pugile irlandese e la sua partecipazione non fece scandalo” – sottolinea la consigliera.