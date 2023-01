Israeliana aggredita alla stazione Termini: il polacco che l’ha attaccata risultava scomparso

La famiglia cercava da settimane il giovane polacco che ha aggredito la 24enne israeliana Abigail Dresner la sera del 31 dicembre alla stazione Termini, a Roma. Aleksander Mateusz Chomiak è stato identificato attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza che l’hanno ripreso mentre aggrediva la giovane turista residente a Tel Aviv. Le forze dell’ordine sono sulle tracce e secondo gli investigatori avrebbe le ore contate.

L’appello della madre di Aleksander Mateusz Chomiak su un gruppo polacco

Su Facebook risulta, infatti, un appello condiviso il 14 dicembre su un gruppo polacco, Zaginieni/vermisst, assimilabile al programma italiano Chi l’ha visto: “Mamma disperata chiede qualsiasi informazione“. Nel post si legge che il giovane, nato nel 1998 e residente a Grudziadz, è partito per l’Italia 8 mesi fa e che non ha residenza fissa né lavoro. “Passava le notti in treno o sulle scale dei palazzi abbandonati, durante il giorno solitamente si trovava ai cancelli del McDonald’s o in stazione per avere accesso a Internet. Ha perso il documento di riconoscimento”.

Senza fissa dimora, era partito dalla Polonia 8 mesi fa

La madre ha cercato di convincerlo a farlo rientrare e l’ultima volta l’ha visto il 23 ottobre. Da alcune informazioni i familiari di Aleksander Mateusz Chomiak è stata un giorno in ospedale ed ha viaggiato tra Torino, Venezia e Livigno fin quando sono rimasti in contatto con lui. I parenti avevano lanciato anche un appella in tv prima di ritrovarlo coinvolto nella drammatica vicenda dell’accoltellamento della 24enne israeliana Abigail Dresner.

Il senzatetto, che avrebbe precedenti di polizia nel suo Paese d’origine ma in passato sarebbe stato già identificato anche dalle autorità italiane, è stato ripreso da numerose telecamere di vigilanza della stazione e i filmati sono stati analizzati dalla polizia con il giovane che già alle 16 della vigilia di Capodanno si trovava davanti alla stazione Termini. Al momento restano avvolti nel mistero i motivi che l’hanno indotto ad accoltellare la turista. Non viene del tutto esclusa l’ipotesi di un collegamento con le scritte ebraiche sulla borsa della 24enne.

Le scritte ebraiche sulla borsa della turista israeliana

Al momento non gli viene contestata l’aggravante dell’odio razziale e del terrorismo ed è indagato per tentato omicidio. formativa della Polfer che ha ricostruito i contorni della vicenda. Tra le piste anche quella dell’aggressione del clochard dopo un suo “no” alla richiesta di denaro per aiutarlo ad acquistare il biglietto. L’israeliana avrebbe riferito di non conoscere l’uomo che l’ha aggredita. É ricoverata al Policlinico Umberto I ed è fuori pericolo.