Madre rapisce ad Aosta il figlio di 4 anni affidato agli zii: ‘Potrebbe essere già all’estero’

Un bambino di quasi cinque anni affidato dall’aprile 2023 agli zii materni è stato sottratto dalla madre ad Aosta.

Il rapimento del bimbo gambiano durante l’incontro protetto ad Aosta tra gli zii affidatari e la madre

Giovedì 6 giugno il piccolo ha incontrato la donna nell’ambito di un incontro protetto ma la madre non si è poi presentata all’appuntamento per riportarlo agli zii. La donna potrebbe essersi già allontanata dalla Valle d’Aosta con l’obiettivo di andare all’estero. Sono in corso le ricerche della polizia coordinate dalla procura di Aosta.

“Ieri era stata organizzata una visita protetta con la madre e l’accompagnamento di un educatore. Siamo andati all’appuntamento alle 11:30 di mattina, nel centro di Aosta , dove lei vive, e lo abbiamo portato”, ha raccontato all’Ansa la zia, cognata della donna. Il tutto sarebbe dovuto durare circa tre ore.

‘Durante l’incontro l’educatore si è allontanato e quando è rientrato non ha trovato più il bimbo e la madre’

“Siamo tornati sul posto alle 14:30, ma la madre non è mai arrivata. Durante l’incontro l’educatore è andato via, è tornato al termine ma loro ormai non c’erano più”. Il piccolo, cittadino gambiano come la madre, era stato allontanato dalla donna e affidato al servizio sociale territoriale, quindi collocato dagli zii materni, con i quali vive da oltre un anno.