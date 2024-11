Margherita Colombo trovata morta in casa a Cassina Valsassina, il figlio in fin di vita

Una tragedia, le cui cause sono ancora in buona parte da accertare, è stata scoperta lunedì 18 novembre a Cassina Valsassina, in provincia di Lecco. Una donna di 73 anni, Margherita Colombo, ha perso la vita in circostanze al momento non note.

Margherita Colombo trovata morta, l’allarme lanciato dalla nuora della vittima dopo aver trovato un biglietto del marito

L’anziana è stata trovata morta nella sua abitazione, mentre il figlio è stato soccorso in fin di vita e trasportato in ospedale in condizioni disperate. A fare la tragica scoperta ed a lanciare l’allarme, è stata la nuora della vittima, che avrebbe raggiunto la casa della suocera dopo aver trovato un biglietto allarmante del marito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale.

Il figlio della vittima, trovato in stato d’incoscienza, è Corrado Paroli, di 48 anni. L’abitazione in cui è avvenuta la tragedia, sulle cui cause stanno indagando i carabinieri, si trova in via Castello nel Comune di Cassina, piccolo comune montano della Valsassina, in provincia di Lecco.

Corrado Paroli è stato ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Lecco

Il figlio è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Lecco. le sue condizioni sono state definite gravissime. Sul posto, in Valsassina, dopo l’allarme lanciato in mattinata dalla nuora della vittima, è intervenuto anche un sostituto procuratore di Lecco presso i militari del Nucleo investigativo dei carabinieri. Il magistrato ha disposto l’autopsia per la vittima, esame che verrà effettuato il prossimo 21 novembre. All’ospedale immediato, sono stati avviati tutti gli accertamenti clinici per stabilire cosa sia accaduto al figlio.