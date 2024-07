È stato rinvenuto a Garessio, nel Cuneese, il corpo senza vita di un 23enne, Mattia Bottero, cresciuto in paese ma residente nella vicina Priero. Il giovane avrebbe perso la vita per una tragica fatalità.

Mattia Bottero era rimasto fino a tardi con gli amici dopo la festa in paese, ritrovato ore dopo nel canale a Garessio

L’avvistamento risale alle 13:00 di domenica 28 luglio, quando il giovane è stato notato in un canale prosciugato, sotto il ponte di piazza Tornatore. Secondo una prima ricostruzione il 23enne era ancora in vita, ma si è rivelato ormai inutile ogni tentativo di rianimazione.

Si sa che il 23enne, detto Bobo, aveva partecipato con un gruppo di amici a una festa a Garessio, paese di origine della famiglia, fino alla tarda nottata. Intorno alle quattro di mattina la compagnia si sarebbe divisa. Apprendendo che l’amico non era rincasato, gli altri ragazzi hanno poi avviato le ricerche in tutto il paese, fino al tragico ritrovamento. I carabinieri della compagnia di Mondovì, coordinati dalla procura di Cuneo, indagano per capire cosa sia successo nelle ultime ore di vita del ragazzo.

Il 23enne potrebbe aver perso l’equilibrio ed essere caduto nel torrente in secca dopo essersi appoggiato al muretto del ponte

Seconda una prima ricostruzione il giovane avrebbe perso l’equilibrio dopo essersi appoggiato al muretto del ponticello cadendo nel torrente in secca. Sembra esclusa l’ipotesi del malore. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Mondovì ed i volontari di Garessio.

Mattia Bottero affiancava il padre, Aldo, nell’attività di allevatore a Priero ed aveva acquistato da non molto una cascina. Oltre al papà lascia la madre Fulvia e una sorella. Il 23enne era molto conosciuto a Garessio dove tornava spesso a trovare familiari e amici. “É una tragedia sicuramente per la famiglia, ma anche per tutta la comunità” – le parole del sindaco Luciano Sciandra.