Morte Christian Rovida, la fidanzata indagata per omicidio colposo: ‘Colpo partito accidentalmente’

É indagata per omicidio colposo, dopo l’interrogatorio del pm di turno della Procura di Pavia, la ragazza di 19 anni che maneggiava la pistola da cui è partito accidentalmente il colpo che ha ucciso un agente della Polizia Locale in una villetta a Gropello Cairoli, nel quartiere di Cielo Alto alla periferia del paese, venerdì 17 maggio.

Il vigile Christian Rovida era libero da servizio e nella villetta dei genitori stava mostrando la pistola alla fidanzata

I primissimi accertamenti dei carabinieri di Vigevano hanno accertato che Christian Rovida, 23 anni agente del Comando di Polizia Locale di Mortara (Pavia), mentre era, libero dal servizio, nell’abitazione dei genitori, in una camera al della villetta, in compagnia della fidanzata, 19 anni, è stato preso al petto da un colpo d’arma da fuoco partito accidentalmente dalla propria pistola, una Glock 22 calibro 40, in dotazione di servizio, in quel momento maneggiata dalla giovane. Il vigile, soccorso da personale del 118, è stato trasportato, in condizioni critiche al Policlinico San Matteo di Pavia, è morto.

La ragazza ha spiegato agli inquirenti che il colpo che è partito accidentalmente

La ragazza non ha saputo dare agli inquirenti una spiegazione precisa del perché aveva tra le mani la pistola del fidanzato, Christian Rovida , agente della Polizia Locale di Vigevano, che ha ucciso sparandogli un colpo al petto. La 19enne è stata interrogata dal pm sostenendo l’ipotesi dell’incidente alla quale sembrano credere anche gli inquirenti vista la contestazione dell’ipotesi di reato non dolosa. Il ragazzo era libero dal lavoro. Christian Rovida aveva una passione per le armi e per la scherma che praticava assiduamente per le rievocazioni storiche medioevali.