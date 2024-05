Morte presidente Iran, la resistenza sulla scomparsa di Raisi: ‘Duro colpo strategico’

Iran in lutto per la morte di Ebrahim Raisi. Erano nove gli occupanti dell’elicottero sul quale viaggiava il presidente iraniano che si è schiantato nella regione di Varzaqan durante il viaggio di ritorno dall’Azerbaigian orientale verso l’Iran.

Nessun sopravvissuto nello schianto dell’elicottero sul quale viaggiava il presidente iraniano Ebrahim Raisi

Oltre al ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian, sull’elicottero viaggiavano anche il governatore dell’Azerbaigian orientale Malek Rahmati e il maggiore generale Seyed Mehdi Mousavi, capo della squadra di sicurezza del presidente. Sull’elicottero anche l’ayatollah Mohammad Ali Al-Hashem, dall’imam del venerdì di Tabriz e un membro del corpo Ansar al-Mahdi. Infine a bordo c’erano anche un pilota, un copilota e un tecnico, spiega l’agenzia di stampa Tasnim.

La morte di Ebrahimi Raisi infligge un colpo strategico e monumentale a Khamenei, “innescando una serie di ripercussioni e crisi all’interno della tirannia teocratica che spingerà i giovani ribelli all’azione”. Così in una nota l’attivista Maryam Rajavi, presidente eletta del Consiglio nazionale della resistenza iraniana (Cnri).

La morte di Raisi ”rappresenta un colpo strategico monumentale e irreparabile per il leader supremo dei mullah, Ali Khamenei, e per l’intero regime, noto per le sue esecuzioni ei suoi massacri. Ciò scatenerà una serie di ripercussioni e crisi all’interno della tirannia teocratica, che stimoleranno i giovani ribelli all’azione” – ha detto.

”La maledizione delle madri e di coloro che cercano giustizia per i giustiziati, insieme alla dannazione del popolo e della storia iraniani, segnano l’eredità di Ebrahim Raisi, il famigerato autore del massacro di prigionieri politici del 1988”, ha aggiunto Rajavi , promettendo che ”la ricerca della giustizia andrà avanti fino alla rovesciamento del regime”.

Esto demuestra como miente Irán:



Dijeron que el helicóptero de Ebrahim Raisi había aterrizado de emergencia y luego dijeron que hablaron con sus ocupantes.

Finalmente luego de 17hs se encontró al helicoptero destruido al haber impactado con la montaña y sin señales de vida. pic.twitter.com/6Idwjzc1wQ — Poirot (@Argenpoirot) May 20, 2024