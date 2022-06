Morte Sara Pegoraro, la richiesta di aiuto della modella e l’ipotesi dell’eroina tagliata male

Fascino, avvenenza ma anche tanti tormenti e fragilità legati a quel tunnel in cui Sara Pegoraro era entrata da quando aveva iniziato ad assumere sostanze stupefacenti. La modella 26enne sarebbe deceduta per un’overdose di eroina nell’abitazione di Villorba, provincia di Treviso, dove viveva con la madre.

Sarà in ogni caso l’esame del sangue disposto dalla Procura di Treviso a far chiarezza sulla sostanza e la quantità assunta e, soprattutto, per comprendere se alla ragazza è stata venduta droga tagliata male. Ipotesi che aprirebbe altri scenari con la caccia al mercante di morte che avrebbe ceduto la dose fatale a Sara Pegoraro. Secondo Il Resto del Carlino la ventiseienne avrebbe già rischiato di morire la sera prima del malore che non le ha dato scampo.

All’uscita del supermercato Aldi, in viale della Repubblica, si era sentita male venerdì 24 giugno ed era stata immediatamente trasportata all’ospedale Ca’ Foncello. La giovane si era subito ripresa ed era stata dimessa ma a distanza di poche ore ha accusato un nuovo malessere che l’ha stroncata nonostante l’immediato intervento del Suem. La Procura ha aperto un fascicolo per morte in conseguenza di altro reato.

La 26enne sarebbe stata stroncata da un’overdose: caccia allo spacciatore, l’ultimo messaggio all’amica

Un anno e mezzo fa Sara Pegoraro era stata investita mentre a maggio era stata sottoposta ad un intervento allo scafoide. Il 17 giugno aveva scritto su Facebook di “aver rischiato le penne” e che le era andata bene. “Grazie mamma per esserci sempre”.

Aveva chiesto aiuto ad un’amica, Serena, per uscire dalla dipendenza dalle sostanze stupefacenti. “Aiutami, devo andare al centro dipendenza” – l’ultimo messaggio che le aveva inoltrato. Sotto choc parenti ed amici che sui social l’hanno ricordata. La data dei funerali sarà ufficializzata appena l’autorità giudiziaria libererà la salma.