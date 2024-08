Morto il bimbo di 4 anni caduto in piscina a Cermenate

É morto il piccolo di 4 anni caduto domenica 28 luglio in una piscina pubblica di Cermenate, in provincia di Como. Le sue erano subito apparse disperate ai bagnini che lo hanno soccorso nella struttura in cui si trovava insieme al papà. Il bambino è poi stato trasportato in elisoccorso insieme al papà all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato sottoposto a Ecmo e ieri si è spento.

Non ce l’ha fatto il piccolo di 4 anni rimasto sott’acqua mentre cercava di passare dalla vasca dei piccoli a quella dei grandi

Sul corpo sarà probabilmente disposta l’autopsia da parte del magistrato, anche se i carabinieri di Cantù non rilevano al momento responsabilità su vigilanza e soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, dopo una discesa su uno scivolo sarebbe rimasto sott’acqua, probabilmente mentre cercava di passare dalla vasca dei piccoli a quella dei grandi. La famiglia del piccolo, di origini marocchine, vive a Lomazzo. Disperato il padre, che di lavoro fa il macellaio.

“Siamo vicini alla famiglia e alla comunità marocchina per quanto accaduto. Abbiamo sperato fino all’ultimo ma purtroppo il bambino è mancato” – dice a LaPresse la sindaca del paese Paola Molteni. “Una terribile tragedia. I soccorsi sono stati tempestivi ma il bambino era già in coma irreversibile” – aggiunge l’assessore ai Servizi sociali, Valeria Benzoni.