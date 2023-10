Morto il Tiktoker ‘Mister Pella Pazzo’, il malore improvviso dopo il ricovero di un mese fa

Raccontava su TikTok le vicende quotidiane della sua famiglia e simpatia e genuinità gli avevano permesso di diventare popolare sul social dove era seguito da 1,7 milioni di follower. É improvvisamente morto Lorenzo Delle Femine conosciuto con l’account ‘MisterPellaPazzoFamily‘.

Il 40enne di Casalnuovo ha avvertito un malore mentre stava giocando con i figli nel pomeriggio di lunedì 2 ottobre. L’uomo è caduto a terra e non si è più rialzato. Trasportato d’urgenza all’ospedale Villa dei Fiori di Acerra non si è più ripreso.

Lorenzo Delle Femine aveva fatto preoccupare i suoi numerosi follower alcune settimane fa quando era stato ricoverato in ospedale per un malore. Dopo essere stato dimesso aveva riferito di aver scoperto di soffrire di labirintite.

In passato Mister Pella Pazzo era finito al centro delle polemiche per l’accusa di aver occupato abusivamente un appartamento a Casalnuovo. La vicenda approdò in televisione con il Tiktoker che si difese a Fuori dal coro, in onda su Rete 4.

Appena si è diffusa la notizia della scomparsa in tanti hanno manifestato cordoglio e incredulità. Rita De Crescenzo, altra seguitissima influencer, è apparsa in un video in lacrime ed ha chiesto rispetto per la famiglia di Lorenzo Delle Femine. Il quarantenne lascia la moglie, Assunta detta Susi, e tre figli.