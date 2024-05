Morto Paul Auster, la nipotina di 10 mesi e il figlio morirono di overdose prima del tumore

É morto all’età di 77 anni Paul Auster , poliedrico scrittore e regista americano che è stato uno dei grandi cantori di New York insieme a Woody Allen e Lou Reed. La sua trilogia sulla Grande Mela, ‘Citta’ di vetro’ del 1985, ‘Spettri’ del 1986 e ‘La stanza chiusa’ del 1987, raccontò la metropoli attraverso la parodia di una ‘detective story’ e fu subito acclamata dalla critica.

Lo scrittore cantore di New York è morto all’età di 77 anni, era malato di tumore ai polmoni

Tradotto in oltre 40 lingue, tra le sue opere più importanti ci sono anche ‘Moon Palace’ del 1989, ‘La musica del caso’ del 1990, ‘Il libro delle illusioni’ del 2002 e ‘Follie di Brooklyn’ del 2005. Paul Auster si è spento nella sua casa di Brooklyn per le complicazioni di un tumore ai polmoni.

Lo scrittore statunitense Paul Auster è stato travolto negli ultimi anni da una tragedia familiare spaventosa, a cui poco dopo si è collegata la scoperta del suo tumore: il figlio del romanziere è morto il 26 aprile 2022 per overdose a 44 anni.

Sei mesi prima era diventato il principale sospettato, con tanto di arresto e rinvio a processo, per la morte della figlia di dieci mesi, Ruby, trovata in casa, a Brooklyn, in stato di incoscienza per un’overdose di fentanyl ed eroina, e morta poco dopo. Daniel Auster, che fin da quando era adolescente aveva combattuto con le tossicodipendenze, in particolare dall’eroina, si stava prendendo cura della figlia Ruby nel pomeriggio del 1 novembre 2021, quando i sanitari dell’emergenza di New York risposero a una chiamata partita dalla sua casa di Brooklyn e trovarono la bambina priva di sensi.

Il figlio e la nipotina di Paul Auster morti per overdose

Paul Auster devastato dalla tragica morte della nipotina per overdose, fu arrestato il figlio poi deceduto per droga

La piccola venne portata d’urgenza in ospedale, ma venne subito dichiarata morta. L’autopsia conclusa che Ruby era stata stroncata da un’overdose di fentanyl ed eroina. Ma non è mai stato chiaro come bimba avesse ingerito le droghe. A seguito delle indagini, Daniel Auster venne arrestato il 15 aprile 2022 e accusato di omicidio colposo. Fu rilasciato su cauzione. Il 26 aprile è morto per un’overdose accidentale di droga, spiegarono all’epoca fonti della polizia. Si ritenne che il sovradosaggio fosse accidentale perché i test avevano evidenziato una quantità di simile droga a quella che normalmente assumeva.