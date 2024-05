‘Non si può morire per una buca’, Samuele Fuschi è finito in una voragine a Palermo: la rabbia dei parenti

A Palermo strade e marciapiedi sono diventati un pericolo per motociclisti e pedoni. In molte arterie del centro e in periferie l’asfalto è un disastro, ci sono centinaia di buche, in alcuni casi vere e proprie voragini. Nel pomeriggio di giovedì 16 maggio un uomo di 38 anni, Samuele Fuschi, ha perso il controllo dello scooter, in viale Regione siciliana, ed è morto a causa dell’impatto contro il guardrail nel tratto tra il ponte Bonagia e l’ex rotonda di via Oreto.

Samuele Fuschi ha perso il controllo dello scooter dopo essere finito in una voragine

La polizia municipale sta accertando se a causare la morte dell’uomo, sposato e con 4 figli, sia stata una profonda voragine proprio nel punto dell’incidente o se il mando stradale abbia ceduto subito dopo. “É il momento del dolore. Ma è chiaro che chiediamo giustizia. Ho diciotto anni e sono il figlio più grande, l’unico maschio. La mia sorellina più piccola ha soli quattro mesi e da adesso in poi sarò io a farle da padre” – dice il figlio di Samuele Fuschi, Alessio. E Salvatore Santoro, suocero dell’uomo, aggiunge: “Non si può morire per una buca. Siamo distrutti. Una famiglia distrutta”.

Stando ai primi rilievi effettuati dalla polizia municipale, “appare evidente che si sia trattato di un cedimento dell’asfalto avvenuto contestualmente o pochi momenti prima del verificarsi dell’incidente che ha provocato la morte del motociclista, per il quale vanno le condoglianze e la vicinanza mia e dell’amministrazione alla famiglia” – dice il sindaco Roberto Lagalla.

“Dal punto di vista generale della manutenzione delle strade della città, questa amministrazione, negli ultimi mesi, ha attivato i primi cantieri, mettendo a disposizione il massimo che può in termini di uomini, mezzi e risorse economiche, dopo anni di immobilismo. L’attività di rattoppo è molto intensa e procede giorno dopo giorno, ma arrivare ovunque nello stesso momento non si può”.

La rabbia di Alessio dopo il tragico incidente del papa

Il dolore del figlio 18enne: ‘La mia sorellina è rimasta senza papà a quattro mesi’

Secondo gli agenti municipali la moto era senza assicurazione, non revisionata e con il fermo amministrativo. Si stanno facendo ulteriori riscontri per verificare se il motociclista indossasse o meno il casco. Intanto una donna di 70 anni ha ottenuto un risarcimento di 40 mila euro dal Comune: cinque anni fa cadendo in un marciapiede dissestato s’era fratturata il polso oltre a riportare un importante ematoma facciale