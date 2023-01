Ottaviano, si schianta contro un muro: muore la 21enne Anna Teresa Ciccone, choc a Nola

Dolore e strazio ad Ottaviano (provincia di Napoli) per la vita di una giovane vita spezzata sull’asfalto nella notte tra sabato 7 e domenica 8 gennaio. La ventunenne Anna Teresa Ciccone è deceduta nel violento schianto della sua Fiat 500 contro un muro di mattoni di tufo.

Incidente in via Ferrovia dello Stato: ferita l’amica di Anna Teresa Ciccone

Il tremendo impatto si è verificato lungo via Ferrovia dello Stato quando la conducente della vettura ha perso il controllo della macchina per motivi in corso di accertamento. In auto con Anna Teresa Ciccone c’era una coetanea che è rimasta ferita nell‘incidente ma non è in pericolo di vita.

Entrambe le ragazze sono state trasportate all’ospedale di Sarno che ha provveduto a contattare i carabinieri di San Giuseppe Vesuviano che hanno effettuato i primi accertamenti. I soccorsi sono stati allertati da alcuni automobilisti che transitavano nella zona del sinistro.

La disperata corsa all’ospedale di Sarno, la vittima stava rientrando a Nola

I rilievi sulla vettura, eventuali testimonianze e le telecamere presenti in zona potrebbero essere utili a ricostruire quanto accaduto in via della Ferrovia dello Stato, a Ottaviano (provincia di Napoli). Anna Teresa Ciccone stava rientrando a Nola, dove viveva con la famiglia, con l’amica.

Tra due mesi, il 16 marzo, avrebbe festeggiato 22 anni. Sul profilo citava Shakespeare: “Io sono sempre felice. Perché i problemi non sono eterni e hanno sempre una soluzione”.