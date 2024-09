Palazzina crollata a Saviano dopo esplosione, famiglia distrutta: chi sono le vittime

Una palazzina di due piani è crollata a Saviano, in provincia di Napoli, a seguito di una esplosione di gas gpl. Un bambino e il padre sono estratti vivi dalle macerie quasi subito dai Vigili del Fuoco hanno anche recuperato i corpi privi di vita degli altri due figli dell’uomo: una bambina di quattro anni e un bambino di sei. Alcune ore dopo è stato rinvenuta morta anche la nonna mentre ancora sono in corso le ricerche della madre dei bimbi.

La fuga di gas ha provocato l’esplosione della palazzina: morti Giuseppe e Autilia Nerio Zotto di 4 anni e la nonna

L’episodio si è verificato intorno alle 7:00 di domenica 22 settembre in via Tappia numero 5. Le vittime sono i piccoli Autilia (Lia) Nerio Zotto, 4 anni, e Giuseppe Nerio Zotto, 6 anni. Entrambi sono nati a Sarno, in provincia di Salerno. La terza vittima accertata è Autilia Ambrosino, la mamma di Antonio Zotto, padre dei ragazzini, ricoverato in gravi condizioni al Cardarelli di Napoli. L’uomo si stava preparando per andare a lavorare a uno dei punti vendita del Supermercati Piccolo di Saviano. Miracolosamente salvo il figlio più piccolo (2 anni), Gennaro Rosalio Zotto, che aveva festeggiato due giorni fa il compleanno. Si cerca ancora sotto le macerie Vincenza Spadafora.

Esplosione di Saviano, distrutta la famiglia Zotto

Antonio Zotto ricoverato in gravi condizioni, salvo il figlio più piccolo, si cerca la moglie

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti la fuga di gas si sarebbe verificata nell’abitazione al secondo piano della nonna, Autilia Ambrosino, mentre i familiari vivevano in un appartamento al primo piano che ha devastato la palazzina di via Tappia 5, a Saviano.

Nelle prossime ore, dopo il sopralluogo effettuato due famiglie, che vivono in abitazioni adiacenti a quella crollata, potrebbero trascorrere la notte lontano dalle loro case in via precauzionale. La forte deflagrazione ha causato la rottura di vetri ed infissi. Intanto, anche per garantire la sicurezza, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha assicurato che ci sarà nell’area una vigilanza costante delle forze dell’ordine.