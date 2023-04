Pallone da basket finisce nel cortile del vicino, 24enne spara e ferisce bimba di 6 anni: arrestato

Un palla da basket che rotola verso il cortile del vicino, i bambini che corrono per recuperarla ed il vicino che inizia ad urlare e ad inveire prima di litigare con uno dei genitori in Carolina del Nord (Usa). Robert Louis Singletary è stato arrestato ed è in custodia nella contea di Hillsborough, in Florida, per la sparatoria di martedì 18 aprile.

Carolina del Nord, Robert Singletary ha prima insultato i bimbi e poi discusso con un papà prima di sparare

L’esecuzione di ordinanza cautelare nei confronti del 24enne è stata eseguita giovedì 20 aprile in Florida dopo che l’uomo aveva sparato e ferito gravemente una bimba di 6 anni. Dopo la discussione con i bambini un papà si è recato nell’abitazione di Singletary e l’ha invitato a non insultare i bambini e di rivolgersi ai genitori per dirimere qualsiasi questione.

A questo punto l’uomo ha avuto una reazione inaspettata. Ha preso una pistola ed ha aperto il fuoco contro i vicini colpendo e ferendo una bambina di 6 anni e i suoi genitori. “Non ci saremmo mai aspettato una reazione del genere” – ha detto Jonathan Robertson, uno dei vicini. La bambina di 6 anni, Kinsley, è stata colpita alla guancia mentre il padre è stato ferito alla schiena. “Perché hai fatto questo a mio padre” – ha detto la piccola dopo l’accaduto.

La piccola Kinsley ferita ad una guancia, il papà ad una spalla: il 24enne è stato arrestato

La madre della ragazza, Ashley Hilderbrand, ha riferito che i medici hanno rimosso frammenti di proiettile che avevano raggiunto. Inoltre il proiettile ha sfiorato il gomito della bambina. “Non avevano niente a che fare con la partita di basket; la famiglia era fuori a grigliare e sua figlia stava andando in bicicletta”.

Secondo alcune testimonianze Robert Louis Singletary si era già scagliato contro i ragazzini in altre circostanze. A dicembre il 24enne era stato accusato di aggressione e rapimento per aver presumibilmente attaccato la sua ragazza con una mini-mazza e averla tenuta nel suo appartamento per oltre due ore