I figli rischiano di perdere la vista, famiglia canadese parte per il giro del mondo: ‘Avranno ricordi visivi’

Hanno deciso di fare un viaggio con i figli per darle la possibilità di avere ricordi visivi in quanto rischiano di restare ciechi dopo i 30 anni.

Una famiglia canadese è partita in giro per il mondo per dare la possibilità a tre dei quattro figli di immagazzinare quanti più ricordi possibili nel caso che l’evoluzione della malattia diagnostica, come riferito dagli specialisti, gli porti a perdere la vista se nel frattempo non venissero trovate nuove cure. La prima a manifestare problemi visivi è stata Mia con i genitori, Edith Lemay e Sebastien Pelletier, che hanno notato che qualcosa non andava quando aveva 3 anni.

Il dramma di Edith Lemay e Sebastian Pelletier: tre dei quattro figli colpiti da retinite pigmentosa

I medici le hanno diagnosticato la retinite pigmentosa, una rara condizione genetica che causa una perdita o un calo della vista nel tempo. Lo stesso problema hanno manifestato Colin, che ora ha sette anni, e Laurent, che ne ha cinque. Per Leo, 9 anni, non sono state riscontrate le analoghe condizioni di salute. Nella speranza che la ricerca faccia progressi la coppia, convolata a nozze 12 anni fa, ha deciso di seguire il consiglio degli specialisti.

“Mi hanno consigliato di far assorbire ricordi visivi a Mia ed ho pensato che la cosa migliore non fosse farle vedere un animale su un libro ma di portarla vedere dal vivo un elefante. Riempirò la sua memoria visiva con le immagini migliori e più belle che posso”. Messi da parte i risparmi e dopo aver realizzato un buon affare Edith Lemay e Sebastien Pelletier hanno potuto disegnare l’itinerario da seguire.

‘Gli specialisti ci hanno consigliato di fargli assorbire ricordi visivi e non volevamo limitarci a delle immagini’

Dovevano partire nel 2020 ma hanno dovuto rinviare il viaggio in giro per il mondo per via delle restrizioni per il Covid 19. Alla fine hanno lasciato Montreal (Canada) nel marzo 2022 e in questi mesi hanno visitato la Namibia, dove si sono avvicinati a elefanti, zebre e giraffe, prima di dirigersi in Zambia e poi in Tanzania, per poi volare in Turchia, dove hanno trascorso un mese. La famiglia si è poi recata in Mongolia, prima di trasferirsi in Indonesia.

Secondo il National Eye Institute, parte del US National Institutes of Health, un’agenzia del Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti, i sintomi della retinite pigmentosa di solito iniziano durante l’infanzia e la maggior parte delle persone alla fine perde la quasi totalità della vista.