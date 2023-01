Pif perde le staffe a Cartabianca per le parole di un residente di Castelvetrano: ‘Vaffa, querelami’ (VIDEO)

“É stato un errore arrestare Matteo Messina Denaro“. L’esternazione di un residente di Castelvetrano, provincia di Trapani, fa sbottare Pif, nome d’arte di Pierfrancesco Diliberto, ospite della puntata del 17 gennaio di Cartabianca.

Residente di Castelvetrano: ‘Un errore arrestare Matteo Messina Denaro’

Durante la parte di programma dedicata all’arresto del boss dopo 30 anni di latitanza è stato mandato un servizio relativo alla reazione dei cittadini di Castelvetrano, il paese d’origine di Diabolik. C’è chi ha sostenuto che non è una grande vittoria dello Stato (“Lo dovevano prendere prima”) mentre per un altro residente ha affermato affermato che è stato un errore arrestarlo. “Per 30 anni ci hanno mangiato tutti, dopo 30 anni questo non è più buono. Tutti ci hanno mangiato”.

Bianca Berlinguer ha chiesto a Pif un parere su quanto ascoltato e il conduttore e autore televisivo ha perso le staffe. “Fa incavolare perché una volta aveva un senso negare. Quando negli anni ’70 andavi dal vicino di casa di Totò Riina cosa ti doveva dire… la lotta alla mafia non partiva dal vicino di casa ma quando nel 2023 c’è un signore che dice che hanno sbagliato ad arrestarlo gli dico vaffan..lo, ti fare vedere la foto della bambina morta a Firenze e ti direi vaffan..lo. Mi fa più schifo di Matteo Messina Denaro” – ha affermato il regista palermitano.

Pif senza freni: ‘Questo signore mi fa più paura di Messina Denaro, vaffan***o’

“Queste persone qua mi fanno più schifo del mafioso. Perché nel 2023 non è possibile, mi dica nome e cognome di questa persona e gli dico vaffan..lo querelami. Sei senza dignità… Quando ascolto queste dichiarazione non c’è più giustificazione. Io non ho paura del mafioso ma di questa persona che no signore che magari non è neanche mafioso… Sicuramente non lo è, ci posso mettere la firma. É questa la cosa schifosa”.

Bianca Berlinguer ha spiegato che forse dice certe cose per timore con Pif che ha ribadito che avrebbe fatto meglio a non dire niente. “Stai zitto allora, ma un minimo di dignità… Con quale coraggio guardi i tuoi figli, che uomo sei. Nel 2023 non c’è giustificazione di fronte ad un atteggiamento simile.

La gente di Castelvetrano dovrebbe uscire ed essere orgogliosi di non frequentare né i parenti di Messina Denaro né questa persona. Piuttosto stai zitto… Capisco che ci può essere il vicino, il parente ma stai zitto. Vaffan..lo… mi sono coronaizzato” – ha chiosato Pif durante la puntata del 17 gennaio di Cartabianca.