Ragazzina di 12 anni accusa animatore di un villaggio turistico in Salento: ‘Violentata’

Una ragazzina di 12 anni in vacanza con i genitori in un villaggio turistico di Melendugno, in provincia Lecce, sarebbe stata violentata da uno degli animatori della struttura ricettiva. La minore si è confidata con la mamma e la zia riferendo di avere subito abusi. La notizia è riportata sul Nuovo Quotidiano di Puglia.

Torre dell’Orso, ragazzina accusa animatore turistico di un villaggio turistico di Torre dell’Orso

I fatti risalirebbero a mercoledì 10 luglio. In ospedale è stato attivato il codice rosa, un percorso di accesso al Pronto Soccorso riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne e bambini. Sull’episodio indaga la procura di Lecce. É un ragazzo di 17 anni l’animatore di un villaggio turistico di Torre dell’Orso, nella marina di Melendugno (Lecce), indagato per una presunta violenza sessuale ai danni di una 12enne originaria del Lazio in vacanza con la famiglia nella struttura ricettiva del Salento. L’episodio risale a mercoledì scorso.

La 12enne si è confidata con la madre e la zia

I carabinieri stanno cercando riscontri alle dichiarazioni della presunta vittima e verificando la presenza di eventuali testimoni. La presunta violenza sarebbe emersa solo in un secondo momento quando la dodicenne avrebbe confessato alla madre e alla zia di aver subito abusi. A quanto si è appreso, il 17enne – ascoltato dagli investigatori – avrebbe negato, affermando di non essere a conoscenza della vera età della giovane turista e parlando di ‘rapporto consensuale’.