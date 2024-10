Roma, fugge sullo scooter rubato per evitare i carabinieri: Edoardo Clementi si schianta e muore

Ha perso il controllo dello scooter, risultato poi rubato, ed è andato a schiantarsi contro un muro, in via Riva Ostiense a Roma. Così è morto il 17enne Edoardo Clementi che al momento del tragico schianto non indossava il casco. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre in una zona centrale della Capitale, a due passi dal fiume Tevere.

Edoardo Clementi è andato a sbattere contro un muro dopo aver incrociato i carabinieri in via Riva Ostiense

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti tutto è iniziato quando una pattuglia dei carabinieri della stazione Garbatella, percorrendo via Riva Ostiense, ha notato sulla carreggiata opposta uno scooter fermo con due ragazzi a bordo. Uno dei due si è immediatamente allontanato a piedi scappando nella vegetazione presente nella zona e abbandonando lì il casco che aveva con sé. Il 17enne, che non ha precedenti penali, è invece salito a bordo dello scooter, un Sh, ed è partito a velocità sostenuta. La pattuglia dei carabinieri ha fatto inversione di marcia ma ha perso di vista Clementi. Il giovane è stato trovato poco più avanti, alcuni istanti dopo, riverso a terra con ferite apparse subito gravi e causate dall’impatto con un muro della caserma dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Sono, quindi, immediatamente scattati i soccorsi. Sul posto l’ambulanza del 118 ma la corsa disperata in ospedale, al San Camillo, è però risultata vana. A causa del trauma riportato lo studente è morto e a nulla sono valsi i tentativi di salvargli la vita. Il mezzo, che risulta rubato il 29 settembre, è stato messo sotto sequestro e sul luogo dell’incidente gli agenti della polizia locale del VIII Gruppo Tintoretto hanno effettuato i rilievi. Come da prassi è stato informato il pm di turno esterno. Il sostituto procuratore Antonino Di Maio dopo le verifiche di rito non ha disposto l’autopsia e ha restituito la salma ai familiari per potere svolgere le esequie.

Lo studente era senza casco al momento dell’impatto, l’amico si è allontanato a piedi

Nella zona dell’impatto sono, infatti, presenti alcune telecamere a circuito chiuso e da una prima analisi dei video non emergerebbero dubbi sulla tragica fatalità. Il ragazzo ha perso il controllo del mezzo ed è ha sbattuto violentemente contro il muro. Edoardo Clementi, studente senza mai un problema con la giustizia, era attivo sui social e postava video anche sulla piattaforma TikTok. In un filmato di 4 giorni fa si mostra in tuta, appoggiato ad un muretto, con la scritta “Nonostante tutto sempre con il sorriso”. Molti i commenti degli amici. C’è chi posta un cuore nero e chi si limita a scrivere: “Riposa in pace mister, mi mancherai per sempre”.