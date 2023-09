Roma, travolta in via Prenestina: Mary Grace non ce l’ha fatta, ‘pirata’ ancora in fuga

È morta Mary Grace Catubay Duque la donna di 42 anni investita mercoledì 27 settembre da un’auto pirata. La 42enne di origini filippine era rimasta ferita gravemente dopo essere stata travolta intorno alle 6:30 su via Prenestina all’altezza di largo Preneste con il conducente della macchina che non ha prestato soccorso.

Come tutte le mattine Mary Grace Catubay Duque e stava transitando in quel tratto di strada per andare a lavoro. Le sue condizioni sono apparse molto gravi appena entrata al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. La polizia Roma Capitale del gruppo Prenestino sta ricercando una Fiat Panda che, secondo i testimoni e dalle immagini delle telecamere, l’avrebbe investita. L’auto pirata, durante fuga, ha danneggiato tre macchine parcheggiate in strada (una Ford Focus, un’altra Fiat Panda e una Toyota Corolla). Alle ricerche si è unita la comunità filippina.

Da inizio anno sono oltre 50 i pedoni uccisi nel Lazio, di cui 29 a Roma. “Siamo in una situazione da allarme rosso, servono iniziative concrete. Sono mesi che ho depositato la proposta di legge ‘Lazio Strade Sicure’ firmata da diversi consiglieri e che ho presentato anche al Presidente Rocca che ha mostrato attenzione” – ha dichiarato il Consigliere della Regione Lazio e responsabile Welfare della Segreteria Nazionale di Azione, Alessio D’Amato.

“Chiedo al Presidente del Consiglio regionale Aurigemma, e a tutte le forze presenti in Consiglio, che sia discussa quanto prima. Serve una risposta forte e immediata per fermare questa mattanza. Non si può più attendere”.