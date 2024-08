Sarroch, nasconde il corpo della madre nel freezer per continuare a riscuotere la pensione: 54enne denunciato

I carabinieri della stazione di Sarroch e del comando provinciale stanno cercando di ricostruire gli ultimi mesi di vita di Rosanna Pilloni, la donna di 78 anni il cui cadavere è stato rinvenuto all’interno del freezer della sua abitazione a Sarroch, a circa 25 chilometri da Cagliari.

Da quanto si apprende la donna aveva problemi di salute, quindi i militari stanno cercando di sentire il medico di famiglia e il farmacista per capire quando è stata vista per l’ultima volta. Il figlio Sandro Mallus, 54 anni, personaggio già noto alle forze dell’ordine e che è stato denunciato per truffa e occultamento di cadavere, è stato sentito dagli investigatori ma non ha saputo dire con precisione quando la madre è morta. I carabinieri vogliono infatti capire quando l’uomo ha deciso di nascondere il corpo nel congelatore di casa per continuare a intascare i soldi della pensione.

Unico indizio emerso finora: avrebbe detto ai militari che il decesso è avvenuto nel periodo del Covid. Madre e figlio vivevano, insieme in una situazione di disagio e difficoltà, da quanto racconta chi li conosceva, l’altro figlio vive all’estero e non ci sono più rapporti con il marito dal quale la donna si era separata da tempo.

I carabinieri stanno cercando di capire come mai nessuno in questi mesi si sia preoccupato del fatto che si erano perse le tracce della 78enne Rosanna Pilloni. Martedì 27 agosto è arrivata la soffiata alla stazione dei carabinieri di Sarroch che hanno fatto scattare la perquisizione e la conseguente scoperta. La donna, secondo i primi accertamenti, sarebbe morta per cause naturali anche se per avere la certezza bisognerà attendere l’autopsia che sarà eseguita dal medico legale Roberto Demontis non prima di venerdì 30 agosto all’ospedale Brotzu di Cagliari.