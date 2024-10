Schianto contro guard-rail a San Severo, morti due ambulanti mentre vanno a lavoro: chi sono

È di due morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto all’alba di lunedì 28 ottobre sulla statale 16 tra Foggia e San Severo, al bivio di Ripalta. Nel sinistro sono deceduti due ambulanti di 31 e 33 anni. Si tratta di Vito Ippedico, residente a Torremaggiore e di un collega originario della Sierra Leone.

San Severo, il furgone si è schiantato sul guard-rail: morti di Vito Ippedico di Torremaggiore e un collega della Sierra Leone

A quanto si è appreso, le vittime viaggiavano insieme ad una terza persona (che era probabilmente alla guida) a bordo di un autocarro che, a quanto si apprende, è uscito fuori strada impattando con il guard-rail. Il ferito è stato trasportato in ospedale dal 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno accertando la dinamica.

Il mezzo dopo l’incidente mortale

Il ferito è stato trasportato all’ospedale di San Severo. I tre venditori ambulanti si stavano recando al lavoro quando l’autocarro sul quale viaggiavano si è schiantato contro il guard-rail all’altezza di Lesina. Sul posto anche squadre dell’Anas per la gestione del traffico in sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità.

A causa dell’incidente è stato necessario istituire un senso unico alternato. La notizia della scomparsa di Vito Ippedico si è diffusa rapidamente a Torremaggiore, in provincia di Foggia. “Era un bravissimo ragazzo e un gran lavoratore” – si legge su Facebook.