Scomparsa durante la crociera in Italia, marito condannato a 26 anni di carcere

É stato condannato a 26 anni di carcere dalla Corte d’Assise di Roma, Daniel Belling, l’uomo di nazionalità tedesca e residente in Irlanda, accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere in relazione alla scomparsa della moglie, Xiang Lei Li di 36 anni, durante una crociera nel Mediterraneo nel 2017. Per l’imputato la Procura aveva sollecitato una condanna a 24 anni.

Daniel Belling è stato condannato dalla Corte d’Assise di Roma per omicidio volontario e distruzione di cadavere

In base al capo di imputazione, l’uomo mentre si trovava a bordo della nave, che era salpata da Genova per approdare nel porto di Civitavecchia, ha causato “la morte della moglie, che viaggiava con lui e i due figli minori e, al fine di conseguire l’impunità del reato appena commesso si è disfatto del cadavere occultandolo o comunque causandone la distruzione”. Secondo gli inquirenti l’avrebbe gettato in mare riprendendo la crociera con i due figli minori.

Era un rapporto conflittuale quello tra la signora Li Yingley ed il marito Daniel Belling. Lui, affermato perito informatico ed ora ritenuto colpevole di omicidio in relazione alla scomparsa della consorte. Per tutto il processo l’uomo, di nazionalità tedesca, non è mai comparso in aula, delegando i suoi difensori e restando in Irlanda.

Nei suoi confronti il pubblico ministero Francesco Basentini ha chiesto 24 anni di reclusione. I giudici sono stati anche più duri, pur riconoscendo il vincolo della continuazione tra le diverse fattispecie contestate, hanno comminato 26 anni di carcere con 5 anni di libertà vigilata una volta che la pena sarà espiata.

Il corpo Li Yingley non è mai stato trovato, i rapporti erano conflittuali: la crociera con i figli e la scomparsa

Il corpo della signora Yingley non è mai stato ritrovato. Belling, secondo la ricostruzione offerta dei difensori, non si preoccupò di non trovare più la moglie, pur essendo su una nave da crociera, perché abituato al fatto che la donna, casomai in seguito ad una lite, si allontanasse da casa. La decisione di andare in crociera era stata per cercare di rinsaldare un matrimonio che zoppicava. Ma tutto si è concluso nelle acque italiane del Mediterraneo, tra Genova e Civitavecchia