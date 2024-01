Si lancia dal balcone per sfuggire ai killer, morto Raffaele Cinque a Secondigliano

Un uomo è stato trovato morto a Secondigliano all’alba del 21 gennaio. Dalle successive indagini è emerso che Raffaele Cinque stava cercando disperatamente di fuggire dai suoi aguzzini.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti sarebbe stato assaltato dentro casa da uno o più killer armati che hanno diretto i colpi d’arma da fuoco nella sua direzione e sarebbe caduto dal balcone mentre scappava trovando la morte.

Raffaele Cinque assalito in casa da killer armati: la disperata fuga dal balcone

É la dinamica, non ancora certa ma più probabile, su cui indaga la squadra mobile di Napoli in merito alla morte di Raffaele Cinque, 50 anni, il cui cadavere è stato trovato in strada in via dello Scirocco a Secondigliano. L’incidente si è verificato intorno alle 5:00 di domenica 21 gennaio.

Secondo gli agenti diretti dal capo della mobile Alfredo Fabbrocino la pista più probabile, a livello empirico, è che l’uomo si sia gettato o sia caduto dal secondo piano dello stabile, non particolarmente alto, per sfuggire ai proiettili di chi lo voleva uccidere.

Il 50enne di Secondigliano aveva precedenti penali

È stato aperto un fascicolo per omicidio. Raffaele Cinque avrebbe precedenti per una serie di piccoli reati contro il patrimonio, in particolare qualche furto, per estorsione intesa come ‘cavallo di ritorno’ e un tentato omicidio nel 2014.

Era libero, ma risale al 2022 il suo ultimo arresto per il furto di uno scooter avvenuto in via Stadera. Insieme a un complice fu intercettato dai carabinieri in sella al mezzo appena rubato e furono bloccati.