Terremoto Friuli 27 marzo: scossa di magnitudo 4.1, boato, gente in strada e brevi black out

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 secondo i dati Ingv è stata registrata in Friuli alle 22:19 di mercoledì 27 marzo con epicentro localizzato a 4 chilometri a nord di Tramonti di Sopra e Socchieve, a meno di 50 km da Pordenone e Udine. La forte scossa ha portato numerosi friulani in strada. Sono stati registrati anche dei brevi black out. La scossa è stata preceduta da un boato.

L’epicentro localizzato vicino ai comuni di Tramonti di Sopra e Socchieve: il terremoto avvertito in tutto il Nord Est

Il terremoto è stato avvertito chiaramente in tutta il Friuli, da Pordenone a Udine, a Trieste ma in generale in tutto il Nord Est. Il sisma è stato rilevato ad una profondità di 12 chilometri. “Al momento nessuna richiesta di soccorso né segnalazione di danni alle sale operative” scrivono i vigili del fuoco sul loro canale Twitter.